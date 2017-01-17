 «التوجيه والإرشاد» تبدأ الدروس الشهرية بالحرم ضمن برنامجها العلمي | صحيفة تواصل الالكترونية

«التوجيه والإرشاد» تبدأ الدروس الشهرية بالحرم ضمن برنامجها العلمي

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«التوجيه والإرشاد» تبدأ الدروس الشهرية بالحرم ضمن برنامجها العلمي

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد برئاسة شؤون الحرمين، عن إقامة الدروس الشهرية ضمن البرنامج العلمي بالمسجد الحرام.

وتدعو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، طلبة العلم ورواد بيت الله الحرام، لحضور الدروس الشهرية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، وفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر.

يأتي هذا البرنامج، انطلاقاً من دور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في نشر رسالة الحرمين الشريفين بين جميع شرائح المجتمع المسلم.

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