 «التعليم»: الإعلان عن المرحلة الثانية من «خبرات» قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم»: الإعلان عن المرحلة الثانية من «خبرات» قريباً

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«التعليم»: الإعلان عن المرحلة الثانية من «خبرات» قريباً

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعتزم الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج خبرات قريباً، وسيكون على مسارين مختلفين.

وقال “العصيمي” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “أحد المسارات سيكون لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية والآخر للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات بالإضافة إلى القيادات المدرسية، والمرشدين ومشرفي المواد”، وأهاب بالراغبين في الالتحاق بالبرنامج هذا العام الاستفادة من هذه الفترة في تطوير لغتهم الإنجليزية.

وأشار إلى هذا التوجيه يأتي بناء على توجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في اجتماعه بفريق برنامج خبرات اليوم، الأربعاء، وإقراره لخطة تطوير برنامج التطوير المهني النوعي خبرات في نسخته الثانية.

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