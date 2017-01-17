 «ترامب» يستعد لوقف إصدار تأشيرات سبع دول عربية | صحيفة تواصل الالكترونية

«ترامب» يستعد لوقف إصدار تأشيرات سبع دول عربية

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«ترامب» يستعد لوقف إصدار تأشيرات سبع دول عربية

تواصل – وكالات:

قال مساعدون في مجلس النواب الأمريكي الكونجرس وخبراء في الهجرة، ‘‘إنه من المنتظر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية بدءاً من اليوم الأربعاء، تشمل حظراً مؤقتاً على جميع المهاجرين، ووقفاً لإصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سوريا وست دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا‘‘.

وأكد الخبراء، أنه من المتوقع أن يأمر ترامب، يوم الأربعاء، بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد لحين تعزيز عملية الفحص والتحري، وتشمل التأشيرات الموقوفة دول سوريا، والعراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أمس الثلاثاء٬ من المقرر أن يكون اليوم، يوماً عظيماً للأمن القومي، سنبني الجدار ضمن أشياء عديدة أخرى‘‘.

وربما تتضمن إجراءات تأمين الحدود التوجيه ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وخطوات أخرى لخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة.

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