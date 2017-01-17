الصين.. 168 مليون دولار لتنفيذ خطة «التحكم بالطقس»

تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 168 مليون دولار لتنفيذ خطة تعديل الطقس في البلاد، والتي تستهدف “جلب” المزيد من الأمطار والثلوج لمساحة تقدر بضعف مساحة فرنسا.

وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية: إن “البرنامج الذي يعد الأكبر من نوعه وسيستغرق تنفيذه 3 سنوات، سيعتمد على 4 طائرات جديدة و8 حوامات معدلة، بالإضافة إلى 897 جهازاً لإطلاق الصواريخ، و1856 جهازاً متصلاً بنظم التحكم الرقمي”.

وأضافت الصحيفة: “مع تكنولوجيا تعديل الطقس، تقدر دائرة الأرصاد الجوية الصينية أنها ستزيد الأمطار بنسبة 10% في منطقة مساحتها 960 ألف كيلومتر مربع”.

وتحولت الصين مثل العديد من البلدان، إلى استمطار السحب للتخفيف من الجفاف، وتعتمد هذه العملية على استخدام محفز كالثلج الجاف لحث الأمطار على الهطول.