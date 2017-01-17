احترس.. خطأ واحد يفضح جميع أسرارك المخزنة في «واتس آب»

تواصل – وكالات:

قالت صحيفة ‘‘ذا صن‘‘ البريطانية، ‘‘إن حالة جديدة في استخدام تطبيق ‘‘واتس أب‘‘ يمكن أن تُعرّض جميع بيانات المستخدم للخطر سواء كانت الصور أو الفيديوهات أو المحادثات، بسبب خطأ المستخدم نفسه، وليس نظام الحماية‘‘.

وأضافت الصحيفة، أن الخطأ يتمثل في تغيير المستخدم لرقم الهاتف، الذي يعتمد عليه لتشغيل برنامج ‘‘واتس آب‘‘ أو إنشاء حساب جديد دون حذف القديم، إذ إنه عند الاستغناء عن شريحة الهاتف وقيام الشركة المالكة المشغلة للرقم بعرضه للبيع مرة ثانية، فسوف يؤدي ذلك إلى فقدان المستخدم لخصوصيته.

وأضافت الصحيفة، بمجرد حصول شخص آخر على الرقم ذاته وإنشاء حساب ‘‘واتس آب‘‘ باسمه فسيكون هذا المستفيد الجديد قادرا على استرجاع كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم السابق، من صور وفيديوهات ومحادثات.