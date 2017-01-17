 مراعاة للظروف.. معلمات «الغالة» يتبرعن براتب شهر لدار تحفيظ نسائية بالليث | صحيفة تواصل الالكترونية

مراعاة للظروف.. معلمات «الغالة» يتبرعن براتب شهر لدار تحفيظ نسائية بالليث

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مراعاة للظروف.. معلمات «الغالة» يتبرعن براتب شهر لدار تحفيظ نسائية بالليث

تواصل – هاشم الصعب:

بادرت معلمات مدارس مركز الغالة، بالتكفل براتب منسوبات دار أسماء بنت أبي بكر الصديق التابعة لجمعية ‘‘نتدبره‘‘ لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث، وذلك عن شهر ربيع الأول.

وأكدنَ بأن هذه المبادرة منهن تأتي مراعاةً لظروف الجمعية المالية، وسعياً في تعليم القرآن الكريم ونشره، مشيدين في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تبذله معلمات الدار في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم تجويده.

من جهته، ثمّن مدير عام جمعية ‘‘نتدبره‘‘ لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث حسن بن أبو بكر البركاتي، لمعلمات مدارس الغالة هذه البادرة غير المستغربة منهن، مؤكداً بدعمهن الدائم لحلقات القرآن الكريم في مركز الغالة، ومتابعتهن المستمرة لسير الحلقات القرآنية فيها، ومستويات الطالبات، وتفعيلهنّ باستمرار الشراكة التي عقدتها الجمعية مع إدارة التعليم بمحافظة الليث.

ودعا البركاتي، الله تعالى، أن يجزيهن خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمنه في موازين حسناتهن، مشيراً بأنهن تمثلن القدوة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها المعلم والمعلمة بهذا العمل المبارك.

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