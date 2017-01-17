 تواصل لايت: هل يستطيع مريض السكري تناول الحلوى والشوكولاته؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

تواصل لايت: هل يستطيع مريض السكري تناول الحلوى والشوكولاته؟

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تواصل لايت: هل يستطيع مريض السكري تناول الحلوى والشوكولاته؟
رمزية

تواصل – وكالات:

يظن البعض أن تناول بعض المأكولات مثل الحلويات والسكريات والشيكولاته ممنوع على مرضى السكري؛ مخافة تدهور حالتهم الصحية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، حيث بإمكانهم تناول الحلويات كالشخص العادي بشروط.

وقال موقع “عالم السكري” إن مرضى السكري يمكن أن يتناولوا الحلويات إذا مارسوا التمارين الرياضية، وكانت جزءاً من نظام غذائهم الصحي، مؤكداً أهمية الاعتدال في النظام الغذائي.

وأضاف الموقع رداً على سؤال: “هل يستطيع السكريون تناول الحلويات والشوكولاته؟”: أنه ليس هناك تشديد في منع الحلويات عن مرضى السكري أكثر منه على سائر الناس غير المصابين به، ولكن بشرط الاعتدال.

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