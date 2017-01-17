لأصحاب الكروش.. تناول الرمان يُذيب الدهون حول المعدة

تواصل – وكالات:

تمتلك ثمرة الرمان فوائد كثيرة، ولها قدرة عالية علي إذابة الدهون من الجسم خاصة المتراكمة حول المعدة، سواء كان الرمان في شكله الطبيعي أو في أي شكل آخر.

وورد ذكر الرمان في القرآن الكريم ثلاث مرات وهي قوله تعالى: ” وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ” (الأنعام: 99).

وبيّنت دراسة أجريت علي عدد من المتطوعين أن تناول كوب واحد من عصير الرمان بشكل يومي ولمدة شهر أدى إلى انخفاض احتمالات نمو الخلايا الشحمية حول بطونهم.