«إدارة مساجد مكة» تُحدد 60 جامعاً لصلاة الاستسقاء

تواصل – واس:

حدّدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة، 60 جامعاً لإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس في مختلف أحياء العاصمة المقدسة.

وأوضح مدير إدارة المساجد بالعاصمة المقدسة مصعب الحجاج, بأنه تم تكليف الفرق الفنية والمراقبين بضرورة الوقوف على المصليات والتأكد من جاهزيتها من حيث الفرش, ودورات المياه والصيانة والإضاءة والتكييف والصوتيات.

ومن الجوامع التي تم تجهيزها جامع الملك بالزاهر بجوار جامعة أم القرى للبنات, وجامع الحل بالتنعيم “السيدة عائشة” رضي الله عنها بالعمرة, وجامع عبدالله بن حميد بالعزيزية خلف الكلية, وجامع الخليفي بالعزيزية, وجامع عبدالقادر فَقِيه بالعزيزية, وجامع أبوبكر الصديق بالعزيزية خلف المنارات, وجامع الإمام البخاري بالشوقية, وجامع الأمير أحمد بالرصيفة, وجامع الإيمان بالشوقية, وجامع ابن تيمية ببطحاء قريش, وجامع والدة الأمير متعب بن عبدالعزيز بالعزيزية, وجامع الكويتي بالعتيبية, وجامع الأميرة نوف بالعزيزية, وجامع الراجحي بالنسيم.