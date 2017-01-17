 خبير تقني: فيروس الشبكات الحكومية إيراني (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير تقني: فيروس الشبكات الحكومية إيراني (فيديو)

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تواصل ـ خالد العبدالله:

قال مختصون في مجال أمن المعلومات: إن الهجوم الفيروسي الذي أصاب شبكات إلكترونية حكومية ليس الأول ولن يكون الأخير، مُحذرين من استمرار مواجهته بطرق تقليدية.

وأوضح الخبير التقني نبيل بن أحمد، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد، أن مصدر الهجمات إلى الآن غير معروف، لكن أصل الفيروس إيراني.

وعزى دواعي الهجوم الإلكتروني لضعف الحماية، والحصانة لمواقع بعض الجهات، وعدم وجود أمن معلوماتي متكامل، مع غياب التنسيق بين الجهات التي واجهت هذه المشكلات.

وانتقد أحمد القاعدة الأمنية في المواقع الحكومية ووصفها بـ “الضعيفة”، مدللاً على ذلك بتأكيداته بأن الفيروس ضعيف وأي برنامج حماية يستطيع اكتشافه قبل نزوله في الجهاز، منبهاً إلى أنّ الضرر أكبر حال عدم وجود نسخة احتياطية للملفات محفوظة خارج الشبكة، ويظل مقتصراً ومادياً فقط حال وجودها.

 

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