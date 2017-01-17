اتهامات دولية لنجل المخلوع «صالح» بالتورط في غسيل أموال

تواصل – وكالات:

اتهم تقرير للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالتورط في عمليات غسيل أموال، وتقديم تسهيلات لوالده للوصول لمصادر مالية لزعزعة أمن اليمن، فيما كشف عن الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون.

وبيـّن التقرير أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يستخدم الثروة، التي كدسها خلال أكثر من 30 عاماً في الحكم لزعزعة استقرار البلاد. وبحسب تقارير أممية فقد تنامت ثروة صالح بصورة غير مشروعة، وعبر شبكات مالية تعمل في الخفاء في دول عدة.

وأشار أحدث تقارير اللجنة الأممية لمراقبة العقوبات على اليمن، إلى دور فاعل يلعبه خالد النجل الثاني لصالح في هذا المجال. وتحدث التقرير عن أدلة موثوقة لتورط خالد في قضايا غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة لصالح والده وشقيقه أحمد.