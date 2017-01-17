 180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة

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180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة

تواصل ـ الرياض:

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس: إن حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغ نحو 180 مليار ريال خلال 2016، مبيناً أن الاستثمارات الرأسمالية  تجاوزت 50 مليار ريال، والإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 130 مليار ريال.

وذكر الرويس خلال افتتاحه اليوم، بالرياض، فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017م، أن مساهمة القطاع بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 10% في الناتج المحلي الغير نفطي.

وتوقع الرويس، نمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138) مليار ريـال بنهاية 2017م في ظل الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.

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