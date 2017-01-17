موجز الصباح| «هاكر»: بنوك محلية تعرضت للاختراق.. وفاة أكاديمي وعائلته إثر حادث بتبوك

تواصل – الرياض:

صباح اليوم.. هزة أرضية على بعد 150كم من الليث

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية صباح اليوم، هزة أرضية على بعد 150 كم عن الليث بلغت قوتها 3.2 ريختر.

الجبير: متفائلون بـ«ترامب» وعودة أمريكا إلى المنطقة

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن علاقات المملكة والولايات المتحدة هي علاقات طويلة الأمد واستراتيجية ذات جوانب عدة وإن بلاده متفائلة بالرئيس دونالد ترامب وبعودة الدور الأمريكي إلى المنطقة.

محكمة كندية ترفض دعوى ضد بيع مركبات مدرعة للمملكة

رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية، دعوى قضائية تقدم بها الأستاذ في جامعة مونتريال البروفيسور دانيل تورب، طالب فيها بوقف بيع مركبات خفيفة مدرعة للمملكة بـ 15 مليار دولار، مؤكدةً أنّ لوزير الخارجية صلاحيات تقديرية واسعة تتعلّق بمنح تراخيص التصدير.

فيروس «شمعون» في نسخته الثانية يهاجم أجهزة حكومية

واصل فيروس “شمعون” في نسخته الثانية هجومه على قطاعات حكومية، حيث أوقفت العاصفة الإلكترونية أجهزة حاسوبية في وزارات وقطاعات حكومية وشركات عدة.

«الزكاة والدخل»: توقعات بتحصيل 12 مليار سنوياً بعد تطبيق الضريبة الانتقالية

توقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تتراوح إيرادات ضريبة القيمة الانتقالية عند تطبيقها ما بين 8 إلى 12 مليار ريال، وأن تطبيق النظام بشفافية سيساعد على جذب الاستثمارات للبلاد.

تبوك.. وفاة أكاديمي وعائلته إثر حادث مروع

توفي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة منصور محمود الشرايري، وزوجته واثنان من أبنائه وأصيب اثنان آخران في حادث مروع على الطريق الدولي شمال محافظة البدع في تبوك أمس الأول.

«هاكر»: بنوك محلية تعرضت للاختراق ولم تعلن خشية على عملائها

قال هاكر سابق، إن عدداً من البنوك المحلية تعرضت للاختراق لكنها لم تعلن ذلك خوفاً على سمعتها وثقة عملائها.

عزوف طلاب المملكة يسبب عجزاً مالياً بجامعة أمريكية

كشفت رئيسة جامعة ولاية إيداهو الأمريكية، الثلاثاء، عن عجز في ميزانية الجامعة يقدر بحوالي 12 مليون دولار، بسبب تراجع أعداد الطلاب السعوديين في صفوفها.