 عائض القرني يقدم رسائل توجيهية للطلاب خلال الإجازة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

عائض القرني يقدم رسائل توجيهية للطلاب خلال الإجازة (فيديو)

0

تواصل – عبدالله الحجوري:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو للشيخ الدكتور عائض القرني، حمل  رسائل توجيهية للطلاب أثناء فترة الإجازة.

واستهل القرني بداية حديثه بتقديم التهاني بمناسبة إجازة منتصف العام، مقدماً لهم عدة نصائح وتوجيهات في اغتنامها وموصيا لهم بعدم ترك العبادة التي أوجبها الله على المسلم في السفر والحضر، وأن يكون المسلم قريبا من أسرته بالسماحة واللين.

وقال: إن الإجازة فرصة لتجديد النشاط وتجديد الطاقة الإيجابية، موجهاً نصيحته أيضاً لمن يسافر خارج البلاد أن يكون سفيراً لدينه بأخلاقه، وأن يمثله بأخلاقه وحسن تعامله بالرفق واللين.

شاهد ايضا

افتتاح مركز إقليمي لحلف «الناتو» في الكويت

افتتاح مركز إقليمي لحلف «الناتو» في الكويت

المبعوث الأممي باليمن: لا اعتراف إلا بالحكومة الشرعية

المبعوث الأممي باليمن: لا اعتراف إلا بالحكومة الشرعية

إرهابيو القطيف يرتكبون 16 جريمة خلال عام

إرهابيو القطيف يرتكبون 16 جريمة خلال عام

ضبط مواد غذائية ممنوعة في 288 مقصفاً مدرسياً بالرياض

ضبط مواد غذائية ممنوعة في 288 مقصفاً مدرسياً بالرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>