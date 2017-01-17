عائض القرني يقدم رسائل توجيهية للطلاب خلال الإجازة (فيديو)

تواصل – عبدالله الحجوري:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو للشيخ الدكتور عائض القرني، حمل رسائل توجيهية للطلاب أثناء فترة الإجازة.

واستهل القرني بداية حديثه بتقديم التهاني بمناسبة إجازة منتصف العام، مقدماً لهم عدة نصائح وتوجيهات في اغتنامها وموصيا لهم بعدم ترك العبادة التي أوجبها الله على المسلم في السفر والحضر، وأن يكون المسلم قريبا من أسرته بالسماحة واللين.

وقال: إن الإجازة فرصة لتجديد النشاط وتجديد الطاقة الإيجابية، موجهاً نصيحته أيضاً لمن يسافر خارج البلاد أن يكون سفيراً لدينه بأخلاقه، وأن يمثله بأخلاقه وحسن تعامله بالرفق واللين.