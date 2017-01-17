«جوجل» تُجهز لإطلاق نظام «كروم» للحواسب اللوحية والمتحولة

تواصل ـ وكالات:

أكد مدير المنتجات لأندرويد وكروم في قطاع التعليم لدى جوجل “Rajen Sheth” أن الشركة استثمرت الكثير لتطوير واجهة النظام لتدعم اللمس وتقديم تجربة استخدام جيدة على أجهزة كروم بوك.

وأوضح أنه يمكننا التوقع بأن يصل نظام كروم إلى طيف واسع من الأجهزة مثل الحواسب اللوحية والحواسب المتحولة التي يمكن فصل الشاشة عن لوحة المفاتيح.

واستعرضت سامسونج مؤخراً في معرض CES حاسب كروم بوك جديد باسم Chromebook Pro يعمل بنظام كروم لكن تم تعديل واجهته لتناسب اللمس أكثر حيث أصبحت الأيقونات أكبر. ودعم كروم للمس ليس جديداً حيث أطلقت جوجل كروم بوك Pixel C بشاشة لمسية، لكنها الآن ستوسع من أشكال الأجهزة التي تدعم النظام.

وحصل نظام كروم على تغييرات كثيرة خلال الفترات الماضية، ومؤخراً أعلنت قوقل أن كل حواسب كروم بوك الجديدة ستدعم تطبيقات أندرويد بالكامل بحيث يمكن تنزيلها من متجر قوقل بلاي المدمج فيه وتشغيلها وحتى تغيير حجم النوافذ في نسخة جديدة تدعم أندرويد نوجا بحيث يمكن التحكم بشكل أفضل بالنوافذ لتعطي تجربة استخدام تدمج ما بين الحواسب الشخصية واللوحية من حيث التعامل مع التطبيقات إذ سيمكن تشغيل عدة تطبيقات معاً في الشاشة الكبيرة وليس فقط تقسيم الشاشة لقسمين أو تشغيل تطبيق واحد يستحوذ على كامل المساحة.