4 فئات عليها تناول البروتينات حفاظاً على صحتها

تواصل ـ وكالات:

نشر موقع “بولد سكاي” المعنيّ بالصحة، تقريراً ينصح 4 فئات بضرورة اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات حفاظاً على صحتهم.

وحدّد التقرير الذين هُم في منتصف العمر، حيث يتعيّن عليهم تناول كميات إضافية من البروتين لمكافحة آثار ضعف العضلات التي قد يواجهونها في هذه الفترة.

ونصح التقرير من هُم في هذه الفئة العمرية ويعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ومشاكل ارتفاع نسبة السكر في الدم، أن يتناولوا الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي بدلاً من الحيواني، كتناول الفطر عوضاً عن اللحوم.

ودعا التقرير الأكثر عرضة لزيادة الوزن إلى تناول كميات كبيرة من البروتين لأنها تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول مما لا يدع مجالاً لتناول أطعمة أخرى تُسبّب زيادة الوزن غير المرغوب فيه.

وقال التقرير: إنه يتعيّن على محبي تناول الكربوهيدريتات أو النشويات الإكثار من البروتينات للحفاظ على صحتهم بشكل عام، وأن يشتمل نظامهم الغذائي على تناول لحوم خالية من الدهون، بجانب البيض والبروتينات النباتية.