صحيفة أمريكية: «أرامكو» توقف محادثاتها مع «بتروناس» لعدم كفاية العائدات

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علمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة “أرامكو” تراجعت عن خطط الشراكة مع “بتروناس” الماليزية فيما يتعلق بمشروع في “بنجرانج” بـ”جوهور” تبلغ تكلفته 20.1 مليار دولار.

ووفقاً لمطلعين، فإن “أرامكو” خلصت إلى أن المشروع الذي تقوده “بتروناس” لن يدر عائدات كافية.

وذكرت أن تلك النتيجة التي خلصت إليها “أرامكو” جاءت بعدما قامت بدراسة جدوى للمشروع.

كانت تقارير تحدثت في يونيو الماضي عن أن “بتروناس” استهدفت إقامة مشروع شراكة مع “أرامكو” يشمل مصفاة نفطية ومصنع بتروكيماويات.

الجدير بالذكر أن أنباء كشفت عنها شبكة “بلومبرج” الأمريكية وصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية مؤخراً تحدثت عن أن المملكة تسعى لإلغاء مشاريع حكومية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار بهدف دعم مواردها المالية جراء انخفاض أسعار النفط.