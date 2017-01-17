النعاس أثناء النهار من أعراض أمراض الضغط والكبد

تواصل ـ وكالات:

قال خبراء في المجال الطبي، إن أبرز الأعراض المرضية التي تتسبب النعاس أثناء النهار، تشمل أمراض الأوعية الدموية، تصلب الشرايين الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والكبد، والنقص في هرمونات الغدة الدرقية، وانخفاض الأنسولين التي تؤدي بدورها إلى الشعور بالتعب والخمول والنعاس.

وأشاروا إلى أن المريض في مثل هذه الحالات، يشعر بالنعاس الناتج عن نقص حاد في تدفق الأكسجين للدماغ، ما يؤدي إلى تقلص الشرايين، حيث ينصح الخبراء بعمل التحاليل اللازمة على غرار الموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء “سونار” على القلب، والخضوع لاختبارات لمعرفة نسبة الدهون في الدم.

وتساعد الاختبارات الطبية في الكشف عن وجود بداية تصلب في الشرايين، من شأنه أن يؤدي إلى تشكّل جلطات في الدم، كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، علاوةً على الإصابة بأمراض الغدد الصماء العصبية، وأمراض السكري وقصور الغدة الدرقية.