 تسريبات «آيفون 8».. إلغاء الزر الرئيسي وإضافة آخر داخل الشاشة | صحيفة تواصل الالكترونية

تسريبات «آيفون 8».. إلغاء الزر الرئيسي وإضافة آخر داخل الشاشة

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تسريبات «آيفون 8».. إلغاء الزر الرئيسي وإضافة آخر داخل الشاشة

تواصل – وكالات:

تداولت مواقع تقنية تسريبات لهاتف آبل المتوقع “آيفون 8″، والتي تتمثل في التخلص من “الزر الرئيسي” “home button”، في تغيير يعد الأول من نوعه في هواتف آيفون منذ انطلاقها قبل نحو 10 سنوات.

وذكرت التقارير أن شركة “آبل” تخطط لإضافة “زر رئيسي” داخل الشاشة بدلاً عن الزر الحالي الموجود في هواتف آيفون، وذلك في إطار تخطيطها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد.

وأفادت التقارير المسربة أن “أبل” تنوي استخدام شاشات OLED، التي تظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.

وكانت تسريبات أفادت بتقنية استشعار بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، وهي من التقنيات الأمنية الجديدة التي ستشق طريقها لأجهزة “أبل”، وهذا ما قد يدفع الشركة في نهاية المطاف للتخلص من تقنية استشعار بصمات الأصابع Touch ID في المستقبل، بحسب توقعات Ming-Chi Kuo.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في وقت سابق، أن المحللين قالوا إن هاتف «آيفون 8» سيكون الأكثر مبيعاً للشركة.

 

 

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