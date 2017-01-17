 تقرير أمريكي: النظام الإيراني يجند الأطفال في سن الـ8 سنوات | صحيفة تواصل الالكترونية

تقرير أمريكي: النظام الإيراني يجند الأطفال في سن الـ8 سنوات

0
تقرير أمريكي: النظام الإيراني يجند الأطفال في سن الـ8 سنوات

تواصل – وكالات:

سلط معهد “جيتستون” البحثي الأمريكي، الضوء على انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان مجدداً بعد تجنيده لأطفال قصر لم يتجاوزوا الـ8 سنوات وشحنهم بجرعات طائفية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ” اليوم الأربعاء، قال المعهد في تقرير نشره الاثنين الماضي، إن تجنيد الأطفال يتم عن طريق ميليشيات “الباسيج” شبه العسكرية، وهي واحدة من 5 أفرع عسكرية تابعة للحرس الثوري.

وأكد المعهد الأمريكي أن تجنيد الأطفال، يبدأ عبر بث مقاطع فيديو ترويجية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لإغوائهم أولاً، وكان آخر الإعلانات الترويجية فيديو بعنوان “الشهداء الذين يحمون العتبات المقدسة” على حد زعمهم، ويؤدي فيه أطفال أنشودة حماسية.

وبحسب التقرير فإن الهدف من البث الإعلامي الموجه للأطفال هو زرع الحقد في نفوسهم، وتجهيزهم لخوض الحروب والقيام بعمليات انتحارية.

وتابع أن النظام الإيراني يدعو الأطفال لتسجيل أسمائهم في “حديقة الحرب” بمشهد، ليتم تقسيمهم لعدة مجموعات يقود كل واحدة منها قائد ينصاعون لجميع أوامره، ثم يخوضون ألعاب حرب تمر بـ12 مرحلة مشابهة لظروف الحرب العراقية الإيرانية.

شاهد ايضا

موجز الصباح| «هاكر»: بنوك محلية تعرضت للاختراق.. وفاة أكاديمي وعائلته إثر حادث بتبوك

موجز الصباح| «هاكر»: بنوك محلية تعرضت للاختراق.. وفاة أكاديمي وعائلته إثر حادث بتبوك

بعد قليل.. خادم الحرمين يرعى تخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية الجوية

بعد قليل.. خادم الحرمين يرعى تخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية الجوية

صحيفة أمريكية: «أرامكو» توقف محادثاتها مع «بتروناس» لعدم كفاية العائدات

صحيفة أمريكية: «أرامكو» توقف محادثاتها مع «بتروناس» لعدم كفاية العائدات

القطيف.. رسالة تقود إلى الكشف عن مكان طفل مخطوف

القطيف.. رسالة تقود إلى الكشف عن مكان طفل مخطوف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>