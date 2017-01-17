 القطيف.. رسالة تقود إلى الكشف عن مكان طفل مخطوف | صحيفة تواصل الالكترونية

القطيف.. رسالة تقود إلى الكشف عن مكان طفل مخطوف

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القطيف.. رسالة تقود إلى الكشف عن مكان طفل مخطوف

تواصل – القطيف:

عثر سكان حي الناصرة بمدينة القطيف، على طفل مخطوف بعد أن أجبرت “رسالة” على مواقع التواصل الاجتماعي، خاطف الطفل على تركه في الحي، وذلك بعد انتشار خبر الاختطاف بين مدن وبلدات المحافظة.

وبحسب التفاصيل، لجأ ذوو الطفل المختطف إلى الإعلان عن الحادثة في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونقل التطبيق حادثة اختطاف الطفل البالغ من العمر 4 أعوام من جزيرة “تاروت”، وبعدها تركه الخاطف على بعد نحو ١٠ كم، في منطقة بحي الناصرة بعد نشر صورة الطفل.

ووفقاً لـ”الرياض”، فإنه ورد اتصال من مواطن يفيد بالعثور على طفل تائه يبحث عن ذويه لا يتجاوز عمره الأربع أعوام ونصف، طالباً المساعدة في التعرف على والديه في حي الناصرة، وعلى الفور تم نشر الخبر فوراً لعشرات الآلاف من المواطنين في المحافظة، إلا أنه ورد بعده فوراً اتصال آخر من مواطن يفيد بأن طفله تعرض للاختطاف من قبل مركبة في جزيرة تاروت وتبين بأن الطفل الذي عثر عليه في الناصرة هو نفسه المفقود”.

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