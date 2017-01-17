ضبط مواد غذائية ممنوعة في 288 مقصفاً مدرسياً بالرياض

تواصل – الرياض:

كشفت زيارات المشرفين الصحيين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن وجود الكثير من المخالفات في مقاصف عدد من المدارس من مختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات منها وجود مشروبات الطاقة في هذه المدارس.

وبحسب “الرياض”، أوضح تقرير أن عدد الزيارات التي قام بها المشرفون والمشرفات الصحيون خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام بلغت 1090 زيارة، وقد تم تدوين عدد من الملاحظات السالبة بالمقاصف المدرسية تمثلت في وجود بعض المواد الغذائية الممنوعة.

وشملت المواد مشروبات الطاقة في 75 مقصفا، والمشروبات الغازية في 72 مقصفاً، ومشروبات بنسبة أقل من 30% للعصير الطبيعي بعدد 254 مقصفاً، وحلويات بعدد 505 مقاصف، والأغذية الخاوية في 412 مقصفاً، واللحم والكبدة في 92 مقصفاً، والأغذية منتهية الصلاحية في 81 مقصفاً، إلى جانب وجود عمال بدون شهادات صحية أو منتهية الصلاحية في 71 مقصفاً.