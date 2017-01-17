الهند.. طفل يُولد بـ4 أرجل وعضوين تناسليين

تواصل – وكالات:

شهد أحد مستشفيات الهند، ولادة طفل بـ 4 أرجل وزوجين من الأعضاء التناسلية الذكرية، خلال عملية ولادة طبيعية، أجريت صباح السبت الماضي.

وقالت والدته لاليتاما ـ23 عاماًـ “طفلي هِبة من الله للأسرة، ومستعدون لتربيته وتقبله كما هو.. نصحني الأطباء وبعض أفراد العائلة بنقل الطفل إلى مركز متخصص ليحصل على الرعاية المطلوبة”.

وأضافت: “آمل أن يصبح ابني طبيعياً كباقي الأطفال، لكن أسرتنا فقيرة، ولا نملك المال الكافي لتغطية نفقات العلاج”، بحسب موقع “مترو” البريطانية.

من جهتهم، نصح الأطباء والدي الطفل بنقله إلى مستشفى متخصّص في بالاري بولاية كارناتاكا غرب الهند لمتابعة حالته ودراسة إمكانية إجراء عمليات جراحية له مستقبلاً لإزالة الأطراف والأعضاء الزائدة.

في السياق، دعت الدكتورة فيروباكشا التي أشرفت على الولادة، والدي الطفل لنقله إلى معهد فيجاياناغرا للعلوم الطبية، إنفاذاً لمطالبات الجراحين الذين تحدثت إليهم فيروباكشا، حيثُ أكدوا حاجة الطفل للبقاء تحت المراقبة.