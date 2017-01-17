«الزكاة والدخل»: توقعات بتحصيل 12 مليار سنوياً بعد تطبيق الضريبة الانتقالية

تواصل – الرياض:

توقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تتراوح إيرادات ضريبة القيمة الانتقالية عند تطبيقها ما بين 8 إلى 12 مليار ريال، وأن تطبيق النظام بشفافية سيساعد على جذب الاستثمارات للبلاد.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل فهد الخراشي، إن اتفاقية الضريبة الانتقائية تم الانتهاء من توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعرضت كل دولة الاتفاقية على السلطات العليا للمصادقة عليها.

وأكد الخراشي، أن النظام الضريبي المتعلق بهذه الضريبة تم الانتهاء منه من قبل الهيئة العامة لزكاة والدخل، وتم الرفع به إلى المقام السامي لاعتماده ومن المتوقع صدوره قريباً – وفقاً لـ”الرياض”-.

وكشف، خلال الندوة التعريفية عن ضريبة القيمة الانتقائية التي أقيمت أمس بغرفة الرياض، أن الضريبة الانتقائية سيتم فرضها في الربع الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن البدء في تطبيق الضريبة الانتقائية يعتمد على انتهاء الإجراءات اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.