عزوف طلاب المملكة يسبب عجزاً مالياً بجامعة أمريكية

تواصل – وكالات:

كشف رئيس جامعة ولاية إيداهو الأمريكية آرثر فايلاس، الثلاثاء، عن عجز في ميزانية الجامعة يقدر بحوالي 12 مليون دولار، بسبب تراجع أعداد الطلاب السعوديين في صفوفها.

وقال رئيس الجامعة أمام المجلس التشريعي في الولاية: إن سياسة خفض البعثات التي اتبعتها المملكة أثرت بشكل كبير على عوائد الجامعة.

ووفقًا لرئيس الجامعة، كانت هذه العوائد تشكل جانبًا كبيرًا من خطة إنفاق الجامعة، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب السعوديين قرروا الرحيل عن الجامعة العام الماضي بعد تعرض بعضهم لمضايقات، وصلت إلى الاعتداءات العنصرية.

وأوضح فايلاس أن عدد الطلاب السعوديين بلغ في السنوات الماضية 1200 طالب، بما يشكل 10% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الجامعة.

وأشار إلى أن 250 طالبًا قرروا مغادرة الجامعة، بالإضافة إلى تراجع أعداد الطلاب الجدد، وأن نسبة التراجع بلغت 35% من الطلاب القادمين من الشرق الأوسط، لا سيما من السعودية والكويت.

وهذا التراجع سبب عجزًا يُقدر بـ12 مليون دولار، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد وضع خطط للتغلب على هذا الوضع، كاشفاً أن عدد الطلاب السعوديين زاد من 16 طالبًا في عام 2006 إلى 1200 العام الماضي.

واعتبر “فايلاس” أن تعامل وسائل إعلام كبيرة مع قضية وجود الطلاب السعوديين بكثرة في الجامعة مثل صحيفة “نيويورك تايمز” التي كتبت مقالا عنوانه: “إن الشرق الأوسط قدم إلى إيداهو”، في إشارة إلى تنامي أعداد الطلاب السعوديين؛ كان خاطئًا، وتسبب في رأي عام ضد الطلاب الشرق أوسطيين في إيداهو ونجم عنه مشكلات كثيرة بعد ذلك.