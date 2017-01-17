«هاكر»: بنوك محلية تعرضت للاختراق ولم تعلن خشية على عملائها (فيديو)

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قال هاكر سابق، إن عدداً من البنوك المحلية تعرضت للاختراق لكنها لم تعلن ذلك خوفاً على سمعتها وثقة عملائها.

وأوضح الهاكر السابق مهند العتيبي، خلال حديثه في برنامج “الثامنة” على قناة “mbc”، أن الطريقة التي يستخدمها المخترقون للاعتداء على أنظمة البنوك ليست تقنية أكثر من أنها تعتمد على عدم وعي المستخدم، وهي تسمى طريقة الهندسة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الهاكر يستخدم بريداً إلكترونياً يشبه في اسمه بريداً يخص قسماً من أقسام الشركة، ثم يرسل لأحد الموظفين رسالة يطالبه فيها بالاطّلاع عليها للأهمية ويرفق معها ملف “وورد”، وفور فتح الملف يخترق الجهاز ويصبح كتاباً مفتوحاً للقرصنة على حد قوله.