ماذا يوجد في إناء شوكولاتة «نوتيلا» السائلة؟

تواصل – وكالات:

دافعت شركة “فيريرو” التي تُدخل زيت النخيل في منتجها الرئيسي شوكولاتة “نوتيلا”، وأطلقت حملة إعلانية لطمأنة الناس إلى سلامة المنتج الذي يمثل نحو خمس مبيعات الشركة البالغة 10 بلايين دولار، بحسب “رويترز”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، رسماً يظهر صورة إناء “نوتيلا” الشهير مليئاً بطبقات من العناصر الخمسة الرئيسية التي يتكون منها، في شكلها الخام، وهي: زيت النخيل، والكاكاو، والبندق، ومسحوق الحليب المنزوع الدسم، والسكر.

ووفقاً لموقع “هافنجتون بوست”، أُعيد تداول الصورة بين المستخدمين أكثر من 28 ألف مرة، إلا أن الشركة لم تُؤكد أو تنفي صحة الصورة المنشورة، موضحة في بيان أن “غلاف المنتج يوفر معلومات غذائية بسيطة وواضحة”.

ووفق المعلومات الغذائية الموجودة على الإناء، فإن كل ملعقة كبيرة وزنها 15 غراماً تحتوي على 8.5 غرام من السكر، ما يعني أن كل إناء وزنه 400 غرام يحتوي على كمية ضخمة من السكر مقدارها 227.2 غراماً، أي أن أكثر من نصف وزن الإناء عبارة عن سكر.

وليست أنواع الشوكولاتة كافة مفيدة، كما أنها ليست جميعها تنطوي على مضار، إذ إن الشوكولاتة البيضاء والداكنة والمصنوعة من الحليب تحتوي على كميات متفاوتة من المكونات الصحية وغير الصحية.

وتعتبر الشوكولاتة الداكنة الأكثر تفوقاً من حيث الفائدة الصحية لاحتوائها على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، فضلاً عن أنها تقلل نسبة خطر الإصابة بمرض السكري مستقبلاً.

وكانت دراسة أخرى أشارت إلى أن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة يومياً يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويُخفض مستويات الأنسولين في الدم.

وأرجع خبراء الأمر إلى احتواء الشوكولاتة الداكنة على مادة “الفلافانول” المضادة للأكسدة، والموجودة في حبوب الكاكاو والشاي وبعض أنواع الخضراوات والفواكه.

ووفق ما نشر موقع spacecoastdaily، تعتبر الشوكولاتة بالحليب واحدة من أكثر الأنواع وفرة على رفوف المتاجر اليوم، إلا أنها تحتوي على كمية عالية من السكر وبروتينات الحليب التي تمنع امتصاص مركبات “الفلافانول” وتقلل من فوائدها على القلب والأوعية الدموية.

أما بالنسبة إلى الشوكولاتة البيضاء فهي ليست شوكولاتة على الإطلاق لأنها لا تحتوي على الكاكاو بل تتكون من زبدة الكاكاو والسكر والحليب والفانيليا.

ونظراً إلى عدم وجود الكاكاو فإن الشوكولاتة البيضاء لا تحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تضر بالصحة.

الجدير بالذكر أن مستويات السكر العالية في الشوكولاتة ترفع من مستويات السكر في الدم، فيما ترفع زبدة الكاكاو من مستويات الكوليسترول.

وكانت “الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية” قالت في مايو الماضي، أن زيت النخيل يمكن أن يولد ملوثات مسببة للسرطان أكثر من أي زيت نباتي آخر، إذا تم تكريره عند درجة حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية.