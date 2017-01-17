الجبير: متفائلون بـ«ترامب» وعودة أمريكا إلى المنطقة

تواصل – الرياض:

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن علاقات المملكة والولايات المتحدة هي علاقات طويلة الأمد واستراتيجية ذات جوانب عدة وإن بلاده متفائلة بالرئيس دونالد ترامب وبعودة الدور الأمريكي إلى المنطقة.

وأكد الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك آيرولت، في الرياض أمس أن المملكة ترتبط بعلاقات قوية جداً مع أمريكا منذ عقود، وبخاصة في المجال الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والعلاقات الاستثمارية والعلاقات بين الشعوب.

وأضاف في إجابة على أسئلة الصحافيين: “يوجد ما يعادل نصف المبتعثين والمبتعثات خارج المملكة – والذي بلغ 200 ألف مبتعث ومبتعثة – نصف هذا العدد يدرس في أمريكا، وكانت تجربتهم هناك رائعة وإيجابية، إذ اكتسبوا مهارات ومعارف ينقلونها لبلدهم في سبيل تعزيز وتطوير بلادنا”.