فيروس «شمعون» في نسخته الثانية يهاجم أجهزة حكومية

تواصل – متابعات:

واصل فيروس “شمعون” في نسخته الثانية هجومه على قطاعات حكومية، حيث أوقفت العاصفة الإلكترونية أجهزة حاسوبية في وزارات وقطاعات حكومية وشركات عدة.

وتضررت جهات حكومية عدة من “شمعون 3” أبرزها، وزارات الاتصالات، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وشركة “صدارة”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذيراً من هجمات “شرسة” على المواقع الإلكترونية الحكومية.

وقال المدير التنفيذي لشركة سايبر كوف للأمن الإلكتروني، عبد الله العلي في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “انتشار خبر الهجمات الإلكترونية على المملكة، وما قابله من تحذيرات واسعة، يدل على وجود تغير كبير بعقيدة الأمن الإلكتروني”.

وأضاف العلي في تغريدة أخرى: “قبل أقل من سنة كان الإنكار والتحدي هو السمة العامة لأي جهة يتم اختراقها، أما الآن الاعتراف والتحذير”، بحسب “الحياة”.

وتوقع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، أن تزيد فاتورة خسائر تلك الهجمات في المستقبل، نتيجة التوسع في الخدمات الإلكترونية، ودخول مفاهيم تقنية جديدة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير جهود البحث العلمي في مجال أمن المعلومات لدعم المصالح الوطنية من خلال نقل وتوطين التقني وبناء القدرات وابتكار الخوارزميات الوطنية التي يمكن استخدامها بشكل آمن لحماية البيانات.

وقدم مغردون في “تويتر” نصائح يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، ومنها وجود نسخ احتياط حديثة للمعلومات والملفات المهمة، ومن الضروري عدم أخذ نسخ احتياط على الجهاز المصاب نفسه أو في أقراص المشاركة الشبكية التي قد تكون عرضة إلى الإصابة.

وأكدوا عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين، وأيضاً عدم تصفح مواقع مشبوهة، أو ليست ذات صلة بالعمل. وأيضاً عدم تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير معروفة وموثوقة للمستخدم، مع تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري وفاعل، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، والتأكد من تحديثها دورياً، مع الحد من عدد الموظفين والمختصين الذين يتمتعون بحسابات لديها صلاحيات إدارة الأنظمة على شبكات وأنظمة وتطبيقات الجهة، والتأكد من حاجة الموظف لهذه الصلاحيات.

وقدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توصيات لمواجهة الفيروس، مثل استخدام برامج المكافحة، والتأكد من تحديثها دورياً، إضافة إلى مراجعة سجلات الدخول والمحاولات غير الناجحة في الخوادم والأجهزة التي تتمتع بصلاية إدارة الأنظمة.

وعن العقوبات والإجراءات التي تتخذ ضد الـ”هاكرز” في حال القبض عليهم، رأى عضو مجلس الشورى الباحث في الاستخدامات المعلوماتية الدكتور فايز الشهري، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نظام شامل ومرن. وقال: “يسمح النظام بتطبيق العقوبات على أكثر من حال من حالات المخالفة الإلكترونية والجرائم، مثل مساندة الإرهاب وغسل الأموال والمخدرات”.