تبوك.. وفاة أكاديمي وعائلته إثر حادث مروع

تواصل ـ عودة المسعودي:

توفي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة منصور محمود الشرايري، وزوجته واثنان من أبنائه وأصيب اثنان آخران في حادث مروع على الطريق الدولي شمال محافظة البدع في تبوك أمس الأول.

وتسبّب انقلاب السيارة في احتراقها وتعرّض طفل لإصابة خطيرة في العمود الفقري، إضافةً إلى إصابة بسيطة لطفل رضيع، فيما باشر الحادث الهلال الأحمر والدفاع المدني ومرور المحافظة.

من جهة أخرى، قال متحدث هيئة الهلال الأحمر في تبوك خالد العنزي: إنّ فرق “الهيئة” باشرت حادثاً آخر على طريق محافظة “البدع ـ الشرف (قلخه)”، وعند الوصول للموقع تبيّن وجود حالتي وفاة أحدهما لامرأة في العقد الثالث والتي توفيت لاحقاً في المستشفى، ووافد ـ ١٥ عاماً ـ بحالة حرجة تم نقلهما لمستشفى البدع بمشاركة فرقتي إسعاف.