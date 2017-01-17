الاعتداء بالضرب على ممرض وحارس أمن داخل مستشفى بيش

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أصيب ممرض وحارس أمن في قسم الطوارئ بمستشفى بيش العام بإصابات مختلفة وكدمات متعددة استدعت تنويمهم، إثر اعتداء أربعة شبان من المراجعين عليهم أثناء تأدية عملهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الصحة في جازان، نبيل غاوي، أن الشبان اعتدوا على حارس الأمن والممرض بعدما طلب منهم الأخير إحضار أمر من الطبيب المناوب لإجراء غيار طبي، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأضاف “غاوي”: أن الاعتداء على الأطباء والممارسين الصحيين يعد تجاوزاً وخطاً أحمر لدى الوزارة، وقد تم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة وستتم ملاحقة المعتدين قانونياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم.