«المفتي» يدعو المرور لمنح حوافز تشجيعية للسائقين المثاليين (فيديو)

تواصل – الرياض:

دعا المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الإدارة العامة للمرور، لوضع حوافز تشجيعية للسائقين في حال خلو سجلاتهم من الوقوع في أي حوادث مرورية خلال سنة مثلاً.

وقال خلال استضافته في برنامج ‘‘نور على الدرب‘‘ عبر إذاعة القرآن الكريم، ردًّا على طلب أحد المتصلين من سماحته توجيه إرشادات وتوجيهات لقائدي المركبات في المملكة، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا في عدد حوادث الطرق: ‘‘إني لأرجو لو كان قلم المرور يتفضل فيعلن أن من مضى عليه سنة لم يرتكب فيها حادثًا يُعفى من تسديد رسوم تجديد الرخصة، وتسقط عنه أي مخالفات، ويُمنح شهادة تؤهله للقيادة؛ علَّه يكون حافزًا ومشجعًا لبقية السائقين وقائدي المركبات لالتزام النظام المروري وعدم التهور‘‘.

وأوصى سماحته، قائدي المركبات بالاستعانة بالله، وقراءة الأدعية عند الركوب، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنُّب التهور، محذرًا الشباب من الاغترار بقوتهم ونشاطهم عند القيادة قائلا ‘‘إياكم والسرعة والفخر بقَطْع المسافات في وقت قصير، فهذا من تلاعب الشيطان‘‘.