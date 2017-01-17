ولي ولي العهد يبحث مع شركتي «ثيرد بوينت» و «داوكيميكال» فرص الاستثمار

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في الرياض أمس الثلاثاء المدير التنفيذي لشركة ‘‘ثيرد بوينت‘‘ دان لويب يرافقه الرئيس التنفيذي لـ‘‘داوكيميكال‘‘ أندروي ليفيرز.

جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وحول العالم، وفق رؤية المملكة 2030، في حضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

يذكر أن شركة ‘‘داو كيميكال‘‘ هي أكبر شركة أمريكية لصناعة الكيمياويات من حيث حجم المبيعات وهي اول شركة أجنبية تحصل على رخصة تجارية بالمملكة،