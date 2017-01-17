 أحاط نفسه بعبوات تقيه البرد.. مواطن يوثق نوم عامل على الرصيف بالرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

أحاط نفسه بعبوات تقيه البرد.. مواطن يوثق نوم عامل على الرصيف بالرياض (فيديو)

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تواصل – خالد العبدالله:

وثق مواطن من خلال مقطع فيديو إهمال إحدى الشركات لعامل تابع لها وتعريضه للمخاطر وعدم توفير مكان ملائم له؛ حيث كلفته بحراسة موقع عمل في ساعة متأخرة من الليل في ظل انخفاض درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام.

ويظهر من خلال المقطع المتداول العامل وهو يتخذ من أحد الأرصفة فراشاً له، ويلتحف ببطانية لا تكاد تقيه برودة الجو؛ كما أحاط نفسه بحواجز من عبوات المياه البلاستيكية؛ لتحميه من الرياح الباردة.

وأشار المواطن إلى أنه التقط المقطع في حي الشفا جنوب مدينة الرياض، لافتاً إلى أن درجة الحرارة وقت تصوير المقطع كانت أقل من عشر درجات مئوية.

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