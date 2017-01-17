«تواصل» تنشر آخر فيديو وثقه «حمزة إسكندر» قبل وفاته

تواصل – سامي الثبيتي:

تُوفي المغرد حمزة إسكندر، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، استمرَّت عدة أعوام، وذلك بعد عشر ساعات من نشره تغريدتين عبر حسابه على تويتر، وصف من خلالها معاناته مع المرض، ودعا الله أن يشفيه.

وقال إسكندر في آخر تغريدتين: “‏الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي للأسف وكل مرة بكل تحطيم جداً سيء”، وأردف في تغريدة أخرى هي الأخيرة: “ربنا يشفينا”.

ودشن المغردون وسماً بعنوان: “وفاة حمزه إسكندر”، بعدما أثار خبر وفاته مشاعر أصدقائه ومرتادي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبروا من خلاله عن بالغ الأسى والحزن على رحيله، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وتنشر “تواصل” الفيديو الأخير الَّذي وثقه الشاب “حمزة إسكندر” عبر حسابه في برنامج “سناب شات” قبل وفاته، منتقداً خلاله قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.