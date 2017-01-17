 ضبط إفريقي امتهن سرقة بطاريات السيارات في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط إفريقي امتهن سرقة بطاريات السيارات في جدة

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ضبط إفريقي امتهن سرقة بطاريات السيارات في جدة

تواصل ـ سعود الخالد:

أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط وافد من جنسية إفريقية متهم بسرقة بطاريات إحدى المركبات بمحافظة جدة؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيامه برفقة شخص آخر بسرقة بطارية السيارة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو، حيث تم تحديد هوية الشخص الآخر، وسيتم ضبطه واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهما؛ تمهيداً لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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