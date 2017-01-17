تواصل لايت.. شركة أمريكية تطور روبوتاً يشبه «أينشتاين» يتحدث ويمشي ويلعب

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ‘‘Hanson Robotics‘‘ الأمريكية، عن تطوير روبوت ذكي جديد، يعد نسخة طبق الأصل من عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، يمكنه المشي، والتحدث بكل سهولة، والتعبير بوجه وفهم الكلام.

ويمكن للروبوت الجديد حل مسائل الرياضيات، والتعرف على الصوت، وإجراء المحادثات، بالإضافة إلى دعمه بتطبيق يتصل بالهاتف الذكي، والذي يسمح لصاحبه باللعب معه، كما يتيح تعليم العلوم والرياضيات بحسب صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية.

وأوضحت الشركة أن الروبوت يمكنه عرض أكثر من 50 تعبيراً للوجه، بما في ذلك الابتسامة والحزن، كما تدوم بطاريته 3 ساعات كاملة دون الحاجة إلى شحنه، كما يمكنه التحدث بعدة موضوعات مثل: الطقس، والطعام، والمشاهير، والمسائل الحسابية.

وكانت شركة الروبوتات قد أطلقت حملة تمويل جماعي بموقع كيك ستارتر هذا الشهر؛ لتمويل إنتاج الروبوت أينشتاين؛ إذ تهدف الشركة لبدء إنتاجه في مارس من هذا العام.

وقال إندى ريفيكين رئيس شركة Hanson Robotics: ‘‘يمتلك الروبوت لغة طبيعية لمعالجة الكلام، كما يمكنه التفاعل وأداء عدد من الأنشطة مثل تشغيل الفيديوهات والألعاب‘‘.