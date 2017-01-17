 سفارة المملكة بتركيا: التصريحات المنسوبة للسفير السابق مفبركة | صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة المملكة بتركيا: التصريحات المنسوبة للسفير السابق مفبركة

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سفارة المملكة بتركيا: التصريحات المنسوبة للسفير السابق مفبركة

تواصل – سعود الخالد:

نفت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الثلاثاء، تصريحات مزعومة للسفير السابق عادل بن سراج مرداد٬ حول العلاقات السعودية التركية والأزمة السورية.

وذكرت السفارة – في بيان لها – أن التصريحات مفبركة ولا أساس لها من الصحة٬ مدللة على ذلك بأن السفير عادل بن سراج غادر تركيا قبل أكثر من 3 أسابيع بعد انتهاء فترة عمله، مؤكدة أن مرداد لم يُدلِ بأي تصريحات لأي من وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن موقعاً يطلق على نفسه “بي بي سي عربي”٬ ولا يمت بصلة لموقع الشبكة البريطانية الشهيرة٬ نشر لقاءً مزعوماً مع السفير مرداد احتوى على تعليقات مسيئة حول تركيا وعلاقاتها بدول المنطقة.

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