 الطفل القطري المعاق: لقائي بـ«المعيقلي» زادني شرفاً ورفعة | صحيفة تواصل الالكترونية

الطفل القطري المعاق: لقائي بـ«المعيقلي» زادني شرفاً ورفعة

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تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

عبر الطفل القطري غانم محمد المفتاح، الذي خُلق بنصف جسد، وبدون أطراف سفلية، في رسالة له عن فرحته بلقاء إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، قائلاً: ‘‘لقائي به زادني شرفاً ورفعة‘‘.

وأكد المفتاح، عبر مقطع فيديو على حسابه، دمعت عيناي من الفرحة عند مقابلته، وكنت دعوت ربي أن ألقاه حينما كنت في الفندق قبل الذهاب إلى الحرم، أو أراه من بعيد، ولم أتوقع أن أرفع رأسي وأجده أمامي، حضنني بحنان أبوي، ودعا لي كما طلب دعائي.

وكان الطفل القطري قد شكر الأمير سلطان بن سلمان لموقفه ودعوته له، وبث تسجيلاً مصوراً عبر حسابه على ‘‘إنستجرام‘‘ وهو يطوف بالكعبة المشرفة سبعة أشواط مشياً على يديه، رافضاً استخدام كرسي متحرك، في مشهد مهيب شاهده كل الطائفين حول الكعبة المشرفة بعد صلاة مغرب الجمعة الماضية.

 

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