أمانة جدة تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المحلات وتتوعد المخالفين

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

وجه الدكتور هاني بن محمد أبوراس، أمين محافظة جدة، بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية؛ وذلك ضمن جهود الأمانة لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة.

وأكد مساعد أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس ناصر المتعب، بأنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل: المخابز اليدوية، والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز، وأفران التميز، والمطاعم، والفوالين، بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز، والأرز، والدجاج، والفول.

وشدد المتعب على استبدال الأكياس والأوعية البلاستيكية بالأكياس الورقية، أو أوعية القصدير، أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة، بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن.

وأضاف بأن المهلة لتصحيح هذه الملاحظات نظامياً تنتهي بتاريخ 1/6/1438، وسيتم إغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.