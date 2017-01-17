جراحة دقيقة تعيد «أصابع» شاب لطبيعتها بمستشفى دومة الجندل

تواصل ـ متابعات:

تمكن فريق طبي بمستشفى محافظة دومة الجندل، بمنطقة الجوف، من علاج أصابع شاب عشريني كان يعاني من تشوه في أصابع يده اليمنى مع عدم القدرة على ثنيها؛ نتيجة حرق بالكامل مما تسبب في صعوبة في تحريك اليد بشكل كامل.

وقام فريق طبي برئاسة الدكتور الرفاعي بإجراء عملية جراحية لإصلاح التشوه في كل إصبع على حدة، علماً بأن الحالة متأخرة مما يقلل نسبة نجاحها، وأن هذا النوع يعتبر من الجراحات الدقيقة، وفقاً لـ”الرياض”.

وتكللت العملية بالنجاح، بتوفيق الله، حيث تم إصلاح التشوه والمريض بحالة جيدة، ويستطيع تحريك أصابعه بصورة طبيعية، ولله الحمد، وغادر الشاب المستشفى.