فرنسا.. إطلاق حافلات كهربائية بدون سائق للحد من التلوث والازدحام (صور)

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات، في باريس، إطلاق أول خدمة لحافلات كهربائية بدون سائق؛ للحد من الازدحام والتلوث الذي يسبب السعال، والتهاب العين، ورشح الأنف، ويصيب الكثير من سكان باريس، وتأتي طريقة عمل الحافلات عن طريق توجيه أجهزة استشعار وكاميرات الحافلة بموعد التوقف والانطلاق، ومدى السرعة التي تسير بها وفي أي اتجاه.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، يربط الطريق الذي أجريت عليه التجربة وطوله 130 متراً، بين محطتي قطارات جارديليون وأوسترليتز، وهما من أكثر المحطات ازدحاماً في المدينة وتقعان على جانبي نهر السين.

وسيتم تطبيق الخدمة على طرق أخرى هذا العام، حسبما أفادت سلطات المدينة في بيان، وتختبر مدينة ليون بوسط فرنسا أيضاً خدمة حافلات بدون سائق.