موقع أمريكي: «ترامب» وصل للرئاسة بدعم من المحافظين والطائفة المسيحية

تواصل – وكالات:

قال موقع ‘‘ريليجن نيوز سيرفيس‘‘ الأمريكي: إن دونالد ترامب انتُخب رئيساً للولايات المتحدة؛ بدعم قوي من الطائفة المسيحية ومن المحافظين، مؤكداً أن الرئيس الحالي نجح في اختيار شخصيات تتبنى آراء دينية متطرفة؛ لشغل وظائف رفيعة في الإدارة الأمريكية الجديدة؛ لذا تتوقع الطائفة المسيحية التي دعمته أن يكافئهم.

وأشار الموقع إلى أن الطابع الديني المسيحي ظهر بقوة خلال مراسم تنصيب ترامب، التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، لافتاً إلى حديث الرئيس الجديد الدائم عن محاربة ما يسميه بالتطرف الإسلامي.

كان ترامب قد ذكر في حفل تنصيبه، أنه سيوحد العالم ضد الإرهاب والتطرف، وسنمحيه من على وجه الأرض، وسنحافظ على التحالفات القديمة، وسنبني أخرى جديدة.