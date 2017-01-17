خرج ولم يعد.. اختفاء معلم أثناء رحلة بحرية في مكة

تواصل – خالد العبدالله:

تبلغت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحادثة فقدان المعلم أحمد مساعد الشريف، معلم الاجتماعيات في ثانوية الخندق، وذلك أثناء نزهة بحرية على شواطئ بحر الشعبية خارج وقت الدوام الرسمي، شارك فيها بعد ظهر أمس الاثنين.

وقال مرافقو المعلم، الذين عادوا بسلامة لذويهم في مكة المكرمة بعد الحادثة، إنه غاب عن الأنظار عند السادسة مساء الاثنين.

وأعلنت تعليم مكة أنه يجري – حالياً – التنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى المفقود، داعين الله تعالى أن يلطف به، ويعيده سالماً غانماً.