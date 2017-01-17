 «الشورى»: 921 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة في ميزانية الدولة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى»: 921 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة في ميزانية الدولة

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«الشورى»: 921 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة في ميزانية الدولة

تواصل – متابعات:

كشف مجلس الشورى، أمس الاثنين، عن وجود 291 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة في ميزانية الدولة، مطالباً وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لملء هذه الوظائف.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير وزارة الخدمة المدنية السنوي للعام المالي 1437/1436 هـ، والذي أفصح أيضاً عن وجود 584 وظيفة شاغرة في جهازها ومعتمدة في ميزانية الدولة، بحسب “الرياض”.

وطالب أعضاء المجلس وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغالها، مؤكدين في الوقت نفسه ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة والطلب عليها بمئات الآلاف.

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