سنغافورة تنافس بسيارة «ديندروبيوم» الكهربائية الخارقة في جنيف

تواصل – واس:

أعلنت شركة ‘‘Vanda Electrics‘‘ المقيمة في سنغافورة عن رغبتها في عرض سيارة ‘‘ديندروبيوم‘‘ الكهربائية الخارقة في معرض جنيف للسيارات.

ولن تصبح هذه السيارة أول سيارة خارقة مصممة في هذا البلد فحسب، بل ستعمل الشركة على إدخال التقنيات المطبقة في الفورمولا 1 إلى قطاع السيارات الرياضية الكهربائية أيضاً.

ويشارك مختصون من شركة ‘‘Williams Advanced Engineering‘‘ كان لهم باع طولى في إنشاء سيارات السباق، في بناء هذه السيارة الخارقة إلى جانب المهندسين السنغافوريين.

وتقول مصادر مطلعة: ‘‘إن أولئك المختصين هم بالذات الذين يضعون وينقحون أيرديناميكية ‘‘ديندروبيوم‘‘، ويُعملون الفكر في استراتيجية استخدام المواد التركيبية في هيكلها‘‘.

كما جذبت شركة ‘‘Vanda Electrics‘‘ مختصين من شركة Bridge of Weir Leather الاسكتلندية؛ لتفصيل فرش السيارة المذكورة من الجلود الغالية الثمن، مع تلبيس بعض الأجزاء بالكربون.

بالنسبة للمواصفات الفنية، فالسيارة الخارقة المذكورة ستزود بمحرك كهربائي قد تبلغ قدرته 1500 حصان؛ مما سيسمح لهذه السيارة التي ستتصف بوزن قليل نسبياً بالتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية، بينما ستبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة.

وستجعل هذه المواصفات الفنية هذا الموديل الخارق يشكل أسرع سيارة كهربائية في العالم، علماً بأن الموديل الذي سيعرض في معرض جينيف للسيارات سيكون اختبارياً فقط، ولا يدور الحديث حول إنتاجه بالجملة حتى الآن.