مصادر: إنشاء «هيئة العقار» توفر ثمانية آلاف وظيفة للمواطنين

تواصل – الرياض:

توقعت مصادر عقارية خروج أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري من السوق، بما يعادل 30% من المكاتب العقارية غير النظامية التي تتستر على العمالة الوافدة في مختلف مناطق ومدن المملكة خلال الفترة القادمة؛ بسبب اللوائح والتنظيمات الجديدة لإنشاء الهيئة العامة للعقار.

من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في حائل، علي العماش، خروج المكاتب غير المرخصة عقب تأسيس الهيئة، وقال: ‘‘حدوث مثل هذا الأمر صحي للغاية؛ لأنه يوفر لسوق العقار أكثر من ثمانية آلاف وظيفة للشباب السعودي‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف: قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات، سيفتح لائحة تصنيف المكاتب العقارية، وفقاً لأنشطتها التشغيلية، وسيكون العمل منظماً بصورة مشجعة لرؤوس الأموال في السوق العقارية.

وبحسب مصدر عقاري في السوق، فإن الهيئة ستمنح فرصاً وظيفية للشباب السعودي من الجنسين، خصوصاً في مجال التسويق، والإدارة، والأمن، والسلامة.