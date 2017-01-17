 «واتساب» يطلق تحديثاً لإرسال 30 صورة وفيديو في وقت واحد | صحيفة تواصل الالكترونية

«واتساب» يطلق تحديثاً لإرسال 30 صورة وفيديو في وقت واحد

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«واتساب» يطلق تحديثاً لإرسال 30 صورة وفيديو في وقت واحد

تواصل – وكالات:

أطلق تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تحديثاً جديداً بخصائص ومزايا مُتعدِّدة، أبرزها إتاحة إرسال صور جماعية تصل إلى 30 صورة، أو فيديو في وقت واحد.

وحمل الإصدار الجديد رقم 2.17.1 للأجهزة العاملة بنظام iOS، ويتيح إمكانية إرسال الرسائل عند عدم توفر اتصال بالإنترنت، بحيث يتم جدولة الرسائل وإرسالها لدى معاودة الاتصال.

من ناحية أخرى، أعاد تطبيق “واتساب” تصميم الشاشة المخصَّصة لتخزين البيانات على الجهاز Storage Usage؛ لتتيح إمكانية إدارة مساحة التخزين على الجهاز عن طريق حذف أنواع مُحدَّدة من الملفات، مثل: الفيديوهات، أو من محادثات محددة.

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