 «سامسونج» تتوقع ارتفاع أرباحها رُغم فشل «نوت 7» | صحيفة تواصل الالكترونية

«سامسونج» تتوقع ارتفاع أرباحها رُغم فشل «نوت 7»

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«سامسونج» تتوقع ارتفاع أرباحها رُغم فشل «نوت 7»

تواصل – وكالات:

توقعت شركة “سامسونج” الكورية نمو أرباحها خلال 2017م، رغم الفشل الذريع لهاتفها “جالاكسي نوت 7″، كما توقعت استقرار الطلب على رقائق الذاكرة التي حققت أعلى الأرباح في ذلك “الرُبع”.

وقفزت أرباح “سامسونج” التشغيلية في ذلك الربع 50% لتصل إلى 9.22 تريليون وون كوري “7.93 مليار دولار أمريكي”، كأعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، كما ارتفعت أرباح رقائقها 77% على أساس سنوي إلى 4.95 تريليون وون، بينما قُدِّرت إيراداتها بـ 53.3 تريليون وون.

وتمر “سامسونج”، بأزمة جديدة مع فضيحة فساد ضخمة دفعت البرلمان إلى مساءلة الرئيسة بارك جيون هاي، ورئيس المجموعة جي واي لي، والذي رفضت محكمة كورية قبل أيام إصدار أمر باعتقاله.

وتعوِّل “سامسونج” التي تُعد أكبر شركة عالمية لتصنيع الهواتف الذكية، ورقائق الذاكرة والتلفزيونات ذات الشاشات المسطحة، على سوق الرقائق المزدهر لمواصلة دفع عجلة النمو، وإعطاء قطاع الهواتف المحمولة مساحة للتنفس؛ لإعادة بناء تشكيلتها من الهواتف الذكية الرائدة.

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