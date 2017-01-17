تفاصيل صفقة بيع مناطيد المراقبة الأمريكية للمملكة

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كشفت مجلة “جينز” البريطانية المتخصصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، أهم ملامح صفقة مناطيد المراقبة التي وافقت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية على بيعها للمملكة.

وقالت المجلة: إنَّ الصفقة تشمل 10 مناطيد من أنظمة الرصد المستمر للتهديدات من شركة “لوكهيد مارتن”، بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيعها، لافتةً إلى أن الصفقة المقترحة تُقدر بـ 525 مليون دولار.

وتشمل الصفقة 26 أنظمة كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء من مسافة بعيدة، و14 رادار مراقبة أرضية، و10 أنظمة استشعار استخبارية، مع جميع خدمات ومعدات الدعم المطلوبة.

ونوَّهت المجلة إلى أن المنطاد الذي يتم ربطه بالأرض يستخدم في الجيش الأمريكي منذ 2003م، وجرى استخدامه على نطاق واسع في أفغانستان والعراق؛ لتوفير مراقبة مستمرة حول القواعد التي يُغطيها المنطاد، مبينةً أنَّ الحبل الذي يربط المنطاد بالأرض يشمل أسلاكاً تمده بالطاقة بشكل دائم وكابلات ألياف ضوئية تربطه مع محطة التحكم فيه على الأرض.